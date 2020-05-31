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سجون تبوك تعود للعمل وفق خطط احترازية مشددة

سجون تبوك تعود للعمل وفق خطط احترازية مشددة
http://almnatiq.net/?p=869685
المناطق- تبوك:

استأنفت مديرية السجون بمنطقة تبوك العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم وذلك بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

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