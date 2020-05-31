احدث الأخبار

الغرامة “1000” ريال ولا يوجد كمامات
أبرز المواد
 الجزائر.. 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير إيراني يقر: قوات الأمن قتلت معظم ضحايا احتجاجات نوفمبر
أبرز المواد
 “التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية
أبرز المواد
 العجمي مديراً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض
منطقة الرياض
 “منظمة العفو الدولية” تهاجم الشرطة الأمريكية لاستخدامها “العنف المفرط” ضد المتظاهرين
أبرز المواد
 سجون تبوك تعود للعمل وفق خطط احترازية مشددة
منطقة تبوك
 مدني بريدة يباشر بلاغ وجود ثعبان داخل مطبخ بحي الروابي
منطقة القصيم
 برعاية العربي للإعلام السياحي .. سوق السفر ينطلق اليوم بدبي
دولي
 مصر تعدّل مواعيد حظر التجول
أبرز المواد
 وزارة العدل تُعلق 37 ألف طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
أبرز المواد
 بريطانيا.. شركات الطيران تستعد للعودة “بقوة” إلى الأجواء في يوليو
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الغرامة “1000” ريال ولا يوجد كمامات

الغرامة “1000” ريال ولا يوجد كمامات

أبرز المواد
الجزائر.. 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر.. 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
وزير إيراني يقر: قوات الأمن قتلت معظم ضحايا احتجاجات نوفمبر

وزير إيراني يقر: قوات الأمن قتلت معظم ضحايا احتجاجات نوفمبر

أبرز المواد
“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية

“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية

أبرز المواد

“منظمة العفو الدولية” تهاجم الشرطة الأمريكية لاستخدامها “العنف المفرط” ضد المتظاهرين

“منظمة العفو الدولية” تهاجم الشرطة الأمريكية لاستخدامها “العنف المفرط” ضد المتظاهرين
http://almnatiq.net/?p=869688
المناطق - وكالات

حثت “منظمة العفو الدولية” السلطات الأمريكية على الكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة، معتبرة أن شرطة البلاد فشلت في تنفيذ التزاماتها.

وقالت مديرة الأبحاث للمنظمة في الولايات المتحدة، رايتشيل وورد، في بيان أصدرته اليوم الأحد: “في مدينة تلوى الأخرى نشاهد تصرفات يمكن اعتبارها عنفا غير ضروري ومفرطا. تجهيز الضباط بطريقة أكثر ملاءمة لساحة المعركة، قد يضعهم في حالة ذهنية وكأن المواجهة والصراع أمر لا مفر منه”.

وأضافت وورد: “تفشل الشرطة الأمريكية في كل أنحاء البلاد في تنفيذ التزاماتها في إطار القانون الدولي الخاصة باحترام وتسهيل الحق في التظاهر سلميا، وتزيد من توتر الأوضاع وتعرض حياة المتظاهرين للخطر”.

وشددت مسؤولة “منظمة العفو الدولية” على “ضرورة أن تعمل الشرطة على خفض التصعيد قبل أن يتم تدهور الأوضاع”.

وتعليقا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، الذي أشعل مقتله الاحتجاجات، اعتبرت وورد أن “العنصرية وهيمنة البيض بالإضافة إلى رد الشرطة على الاحتجاجات، تغذي مثل أعمال القتل هذه”.

وتابعت أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “إنهاء خطابته وسياساته المليئة بالعنف والتمييز”، مشددة على أنه “يجب على الحكومة الأمريكية، وعلى جميع المستويات، أن تضمن حق التظاهر وفقا للقانون الدولي”، داعية الشرطة إلى نزع السلاح وخوض الحوار مع المتظاهرين.

وفي تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”، حثت المنظمة “الحكومة الفدرالية وسلطات المدن والولايات على التصرف بشكل سريع ومدروس للتعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات واتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال القتل غير القانونية من قبل الشرطة بحق ذوي البشرة السوداء والآخرين”.

روابط ذات صلة

الغرامة “1000” ريال ولا يوجد كمامات

الغرامة “1000” ريال ولا يوجد كمامات
الجزائر.. 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر.. 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزير إيراني يقر: قوات الأمن قتلت معظم ضحايا احتجاجات نوفمبر

وزير إيراني يقر: قوات الأمن قتلت معظم ضحايا احتجاجات نوفمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*