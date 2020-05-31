العجمي مديراً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض

المناطق - الرياض

باشر الأستاذ علي بن حسن العجمي صباح اليوم عمله مديراً عاماً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة.

ويُعد العجمي أحد الكفاءات الإدارية المتميزة التي تمتلك الخبرة الإدارية والعملية، إذ شغل العديد من المهام وتولى دفة القيادة بعدد من الإدارات البارزة طيلة عمله في الوزارة بدءًا بعمله مديراً في دار التوجيه الاجتماعي ثم مديراً لمؤسسة التربية النموذجية ثم مديراً لدار الملاحظة الاجتماعية ثم مديراً بدار التربية الاجتماعية ثم مديراً لإدارة الأحداث ثم مدير عام للإدارة العامة للأحداث ثم مدير عام المتابعة وآخرها مستشاراً في مكتب معالي النائب قبل أن يصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي قرار تكليفه مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة بإمارة الرياض.

وبهذه المناسبة أعرب العجمي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ثقته التي أولاه أياها، مشيراً إلى أن هذه الثقة ستدفعه بعد توفيق الله لبذل المزيد من العمل والجهد والعطاء للوصول إلى ما يحقق أهداف وتطلعات الوزارة سائلًا الله- عز وجل- أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.