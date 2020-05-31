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“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية

“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية

أبرز المواد
العجمي مديراً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض

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“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية

“التعليم” تحدد موعد الاختبارات البديلة لطلاب المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=869694
المناطق - الرياض

وجهت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتنفيذ وعقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس 19 شوال 1441.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية إلحاقا للتعميم الوزاري بشأن إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441هـ.

وتضمن التعميم، إتاحة تقويم بديل في أقرب وقت للطلبة المتوقع تخرجهم (المستوى السادس)، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي مع الأخذ بالاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي، وإشارة إلى تعميم الوزير المبني على الأمر السامي القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية والخاصة حسبما تحدده الجهات المشرفة عليها مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441 باستشاء مدينة (مكة المكرمة).

وشمل التعميم أيضاً اعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس 19/ 10/ 1441.

كما تطرق التعميم لمهام إدارة التعليم التي تمثلت في تكوين لجنة إشرافية في إدارة التعليم برئاسة مدير التعليم، وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية، ومديري الإشراف التربوي، ومديري الاختبارات، وعضوية من يراه مدير التعليم المتابعة جميع أعمال الاختبارات للطلاب والطالبات الراغبين بتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي والطلاب والطالبات المتعثرين في النظام الفصلي والراسبين في بعض المواد بنظام المقررات.

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