الغرامة “1000” ريال ولا يوجد كمامات

المناطق - الرياض

لاشك أن ارتداء الكمامات أصبح ضرورة هامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا كإجراء احترازي ووقائي لذلك فرضت وزارة الداخلية غرامة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

ومع فرض هذه الغرامة يعاني عدد كبير من المواطنين والمقيمين من عدم العثور على الكمامات نتيجة نفادها من الأسواق والصيدليات، على الرغم من إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء عن وجود 8 مصانع في المملكة تنتج أسبوعيا 3.7 مليون كمامة.

ومع فرض هذه الغرامة تسود حالة من التذمر وسط المواطنين بسبب عدم توفر الكمامات في السوق، خاصة أن عدم ارتداء الكمامة قد يكلف المخالف غرامة مالية مقدارها 1000 ريال.

من جهة أخرى بات توفر القفازات الطبية يشكل تحدياً هو الأخر بعد نفادها من على أرفف الكثير من المحلات، وندرة توفرها في المحلات المتخصصة ببيع الكماليات.