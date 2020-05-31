أمانة المدينة المنورة تُغلق ٩ منشآت تجارية وتغرم ١٨ أخرى تهاونت في الحفاظ على صحة عملائها

المناطق - واس

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة ٩ منشآت تجارية، وغرمت ١٨ منشأة في نطاق بلديات أحد وقباء والعقيق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا‬ المستجد، لتهاونها في تطبيق تلك الإجراءات، ومنها التباعد الاجتماعي بين عملائها.

وأكدت الأمانة استمرارها بمتابعة الأسواق والمتاجر، عبر الفرق الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي بين العملاء، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.