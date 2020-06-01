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الفوضى تغزو شوارع أمريكا.. المتظاهرون يقتحمون صالة مرسيدس وينهبون عدة سيارات

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الفوضى تغزو شوارع أمريكا.. المتظاهرون يقتحمون صالة مرسيدس وينهبون عدة سيارات

الفوضى تغزو شوارع أمريكا.. المتظاهرون يقتحمون صالة مرسيدس وينهبون عدة سيارات
http://almnatiq.net/?p=869717
المناطق-الرياض

سيطرت أعمال الشغب والنهب والسلب على عدة مدن أمريكية، بعدما تحولت موجة احتجاجات سلمية خرجت للتنديد بمقتل الشاب الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد، إلى تجمعات تثير الفوضى فى الشوارع الأمريكية يتخللها اشتباكات عنيفة مع الشرطة، إضافة إلى تحطيم واجهات المحال التجارية الكبرى وسرقة محتوياتها.
مع تصاعد المواجهات العنيفة بين المحتجين على مقتل الشاب الأسود، ورجال الشرطة، استغل مثيرو الشغب الفرصة واقتحموا المحال التجارية الكبرى والهايبر ماركت لنهب الأجهزة والسلع والملابس، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اقتحام ونهب عدد من السيارات فى المعروضة فى متجر لمرسيدس بينز.

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