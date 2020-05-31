تكليف “الشهراني” مديرًا عامًا لصحة الرياض

المناطق - الرياض

أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف حسن بن علي عبدالله الشهراني؛ للقيام بأعمال ومهام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض اعتبارًا من 9/10/1441هـ الموافق غدًا الإثنين، وكان الشهراني يشغل منصب مدير عام صحة الجوف سابقًا.

كما تضمن قرار الوزير تكليف فارس مخيلف الرويلي مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة الجوف لمدة عام اعتبارًا من 9/10/1441هـ وكان الرويلي يشغل منصب مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالجوف.

وفي تدوينة على حسابه الرسمي بتويتر ودع الشهراني الجوف وقال: «شكرًا أمير منطقة الجوف ونائبه على كل توجيه ودعم؛ شكرًا لأهالي منطقة الجوف على كل شيء خلال السنوات الماضية ، شكرًا لأبطال التطوير زملائي وزميلاتي فقد كنتم خير معين وسعدت بالعمل معكم، شكرًا وزير الصحة على دعمكم وثقتكم».