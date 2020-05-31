احدث الأخبار

تكليف “الشهراني” مديرًا عامًا لصحة الرياض
منطقة الرياض
 العراق.. إحباط مخطط “خطير” لداعش في البصرة
أبرز المواد
 قد يجعل كورونا مجرد “قزم”.. تحذير من فيروس “خطير” قد يقضي على نصف العالم
أبرز المواد
 الجيش الليبي يكبد مرتزقة تركيا مزيدا من الخسائر البشرية
أبرز المواد
 ردا على الصين.. بريطانيا قد “تجنّس” 3 ملايين في هونغ كونغ
أبرز المواد
 هل سيتوقف الناس عن ارتداء الكمامات بعد انحسار الوباء؟
أبرز المواد
 10 أيام.. ونيران مستعرة تلتهم الغابات في إيران
أبرز المواد
 الفوضى تغزو شوارع أمريكا.. المتظاهرون يقتحمون صالة مرسيدس وينهبون عدة سيارات
أبرز المواد
 علماء كنديون يكشفون الكمامات الأكثر فاعلية للوقاية من «كورونا»
أبرز المواد
 وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني: مؤتمر المانحين يعدّ منعطفا محوريا تجاه الأزمة اليمنية
أبرز المواد
 الهند تطرد مسؤولين في السفارة الباكستانية بتهمة “التجسس”
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تُغلق ٩ منشآت تجارية وتغرم ١٨ أخرى تهاونت في الحفاظ على صحة عملائها
منطقة المدينة المنورة
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

تكليف “الشهراني” مديرًا عامًا لصحة الرياض

تكليف “الشهراني” مديرًا عامًا لصحة الرياض

منطقة الرياض
العراق.. إحباط مخطط “خطير” لداعش في البصرة

العراق.. إحباط مخطط “خطير” لداعش في البصرة

أبرز المواد
قد يجعل كورونا مجرد “قزم”.. تحذير من فيروس “خطير” قد يقضي على نصف العالم

قد يجعل كورونا مجرد “قزم”.. تحذير من فيروس “خطير” قد يقضي على نصف العالم

أبرز المواد
الجيش الليبي يكبد مرتزقة تركيا مزيدا من الخسائر البشرية

الجيش الليبي يكبد مرتزقة تركيا مزيدا من الخسائر البشرية

أبرز المواد

تكليف “الشهراني” مديرًا عامًا لصحة الرياض

تكليف “الشهراني” مديرًا عامًا لصحة الرياض
http://almnatiq.net/?p=869721
المناطق - الرياض

أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف حسن بن علي عبدالله الشهراني؛ للقيام بأعمال ومهام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض اعتبارًا من 9/10/1441هـ الموافق غدًا الإثنين، وكان الشهراني يشغل منصب مدير عام صحة الجوف سابقًا.

كما تضمن قرار الوزير تكليف فارس مخيلف الرويلي مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة الجوف لمدة عام اعتبارًا من 9/10/1441هـ وكان الرويلي يشغل منصب مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالجوف.

وفي تدوينة على حسابه الرسمي بتويتر ودع الشهراني الجوف وقال: «شكرًا أمير منطقة الجوف ونائبه على كل توجيه ودعم؛ شكرًا لأهالي منطقة الجوف على كل شيء خلال السنوات الماضية ، شكرًا لأبطال التطوير زملائي وزميلاتي فقد كنتم خير معين وسعدت بالعمل معكم، شكرًا وزير الصحة على دعمكم وثقتكم».

روابط ذات صلة

العجمي مديراً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض

العجمي مديراً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض
جامعة شقراء تكمل استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة

جامعة شقراء تكمل استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة
“الزكاة والدخل” تستأنف العمل في مقارها طبقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة

“الزكاة والدخل” تستأنف العمل في مقارها طبقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*