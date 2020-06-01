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قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

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قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل
http://almnatiq.net/?p=869735
الزلفي – مبارك الدوسري

شارك قادة كشافة إدارة التعليم في محافظة الزلفي ، اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل التابعة لإدارة التعليم ، حفاظاً على صحة الموظفين وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال القيام بقياس درجات الحرارة لجميع الموظفين عند الدخول للمقرات ، وتقديم المعقمات والمطهرات عند البوابات الرئيسة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات عند دخول المنشأة .

كما ساهم القادة في توعية الموظفين بأهمية التباعد الاجتماعي ومنع تجمعات العمل، والمصافحة بالأيدي ، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر، وارتداء القفازات، والتي تستمر لحين عودة الموظفين تدريجيًا وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري

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