الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق) حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , )الرياض , المدينة المنورة، نجران) فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات( الباحة ، عسير , جازان ، نجران)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج