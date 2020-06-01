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الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=869739
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق) حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , )الرياض , المدينة المنورة، نجران) فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات( الباحة ، عسير , جازان ، نجران)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج

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