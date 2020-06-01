البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية

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كشف خبراء التغذية فوائد البروكلي المتعددة وكان آخرها محاربة فيروس كورونا، ويحمي من العديد من الأمراض ويعزز المناعة. كشف خبراء التغذية فوائد البروكلي المتعددة وكان آخرها محاربة فيروس كورونا، ويحمي من العديد من الأمراض ويعزز المناعة

وتساعد مادة السولفورافين الموجودة في البروكلي في منع نمو الخلايا السرطانية عن طريق إطلاق إنزيمات مضادة للأكسدة وإزالة السموم التي تحمي من المواد المسرطنة، لذا فأن استهلاك البروكلي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان

وقال كريس دامو، مدير مركز الطب التكاملي في كلية الطب بجامعة ميريلاند، إن هذا المركب السحري له تأثيرات مضادة للميكروبات ويتم تناوله لمحاربة الهربس والتهاب الكبد الوبائي سي وفيروسات الإنفلونزا ويستخدمونه لتعزيز المناعة في ضوء فيروس كورونا