عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية

البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية

أبرز المواد
فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

أبرز المواد
الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد
هل يفعلها وزير المالية

هل يفعلها وزير المالية

أبرز المواد

البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية

البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية
http://almnatiq.net/?p=869741
المناطق_الرياض

كشف خبراء التغذية فوائد البروكلي المتعددة وكان آخرها محاربة فيروس كورونا، ويحمي من العديد من الأمراض ويعزز المناعة. كشف خبراء التغذية فوائد البروكلي المتعددة وكان آخرها محاربة فيروس كورونا، ويحمي من العديد من الأمراض ويعزز المناعة

وتساعد مادة السولفورافين الموجودة في البروكلي في منع نمو الخلايا السرطانية عن طريق إطلاق إنزيمات مضادة للأكسدة وإزالة السموم التي تحمي من المواد المسرطنة، لذا فأن استهلاك البروكلي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان

وقال كريس دامو، مدير مركز الطب التكاملي في كلية الطب بجامعة ميريلاند، إن هذا المركب السحري له تأثيرات مضادة للميكروبات ويتم تناوله لمحاربة الهربس والتهاب الكبد الوبائي سي وفيروسات الإنفلونزا ويستخدمونه لتعزيز المناعة في ضوء فيروس كورونا

روابط ذات صلة

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون
الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة
هل يفعلها وزير المالية

هل يفعلها وزير المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*