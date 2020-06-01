الصحة توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة

جددت وزارة الصحة، التوعية باتباع الإجراءات الوقائية منذ الخروج من المنزل وحتى العودة إليه؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المُستجد

ونصحت الوزارة، بضرورة لبس الكمامة أثناء الخروج من المنزل وأخذ المُعقم والسجادة، مع إمكانية الجلوس في البيت إذا شعر الشخص بالتعب

ودعت إلى الالتزام ببعض التعليمات خلال التوجه للعمل وأبرزها لبس الكمامة وتطهير اليدين بالمُعقم وقياس الحرارة، وكذلك عدم المصافحة والابتعاد مترين عن الآخرين

وأما عن الذهاب للمسجد، فتضمنت التعليمات الوضوء قبل الذهاب ولبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة، والصلاة على بعد مترين من الآخرين وإحضار مصحف خاص ومنع حضور الأطفال

ونوهت إلى أن زيارة الوالدين تسلتزم عدة إجراءات أيضاً، أهمها غسل اليدين بالصابون وعدم المصافحة والسلام من بعيد وعدم الأكل من إناء واحد، والابتعاد مترين ولبس الكمامة، والامتناع عن الزيارة في حالة التعب

ولفتت إلى أن هناك تعليمات خلال الذهاب للتسوق تشمل لبس الكمامة وتعقيم اليدين وقياس الحرارة والدفع الإلكتروني وتجنب لمس الوجه وتجنب الازدحام

وأشارت إلى أنه عند العودة للمنزل يجب عدم اللمس قبل الغسل، مع غسل الكمامة وغسل اليدين بالصابون، والاتصال برقم 937 في حال أي استفسار