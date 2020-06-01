(32) برنامجاً تدريبياً لمنسوبي «التدريب التقني والمهني» بالباحة

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تنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة الأثنين الأول من يونية 2020م عددا من البرامج التدريبية المساندة في مجالات التدريب التخصصي ومهارات التدريب الحديثة والبرامج الإدارية، وذلك بنظام التدريب عن بعد لكافة الموظفين وبعدد ٣٢ برنامجا تدريبيا للفترة من 1 إلى 18 يونية الحالي، ضمن سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لرفع مهارات وكفاءة منسوبيها وتمكينهم من تطوير مسارهم الوظيفي

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة الأستاذ مرعي بن سعد القرني، بأن هذه البرامج تعتبر فرصة مهمة للموظفين للاستفادة الشخصية والوظيفية والتي بإذن الله ستنعكس إيجابيا على اداء الموظف والجهة التي يعمل بها التدريب التقني والمهني بالباحة ينفذ برامج التدريب المساندة