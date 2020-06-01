فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

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تتخلص أغلب المنازل من قشور الفواكهة على الرغم من فوائدها المذهلة على الصحة والجمال والنظافة أيضاً . تتخلص أغلب المنازل من قشور الفواكهة على الرغم من فوائدها المذهلة على الصحة والجمال والنظافة أيضاً

وأكد الخبراء أنه يمكن الإستفادة من قشور الثمرات التالية :

1- قشر الليمون : يمكن وضعه في عدد من الأماكن بالمنزل للتخلص من الروائح الكريهة ، وفركها على الأحواض والحنفيات ثم شطفها للتلميع والنظافة

2- قشر الجريب فروت او البرتقال : يمكن بشره واستخدامه في تحضير الكيك بالبرتقال او البسكويت بالبرتقال ، كما يمكن فرمه وغليهوتحليته بالعسل لتناول كوب غني بالفيتامينات والألياف

3- قشر الأفوكادو : افركي به بشرتك واتركيه لمدة 5 دقائق سيعمل على تقشير الجلد الميت وتنعيمها

4- يمكن جمع القشور واستخدامها كسماء لتربة الحديقة

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