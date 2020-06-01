عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

أبرز المواد
الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد
هل يفعلها وزير المالية

هل يفعلها وزير المالية

أبرز المواد
قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

أبرز المواد

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون
http://almnatiq.net/?p=869748
المناطق_الرياض

تتخلص أغلب المنازل من قشور الفواكهة على الرغم من فوائدها المذهلة على الصحة والجمال والنظافة أيضاً . تتخلص أغلب المنازل من قشور الفواكهة على الرغم من فوائدها المذهلة على الصحة والجمال والنظافة أيضاً

وأكد الخبراء أنه يمكن الإستفادة من قشور الثمرات التالية :

1- قشر الليمون : يمكن وضعه في عدد من الأماكن بالمنزل للتخلص من الروائح الكريهة ، وفركها على الأحواض والحنفيات ثم شطفها للتلميع والنظافة

2- قشر الجريب فروت او البرتقال : يمكن بشره واستخدامه في تحضير الكيك بالبرتقال او البسكويت بالبرتقال ، كما يمكن فرمه وغليهوتحليته بالعسل لتناول كوب غني بالفيتامينات والألياف

3- قشر الأفوكادو : افركي به بشرتك واتركيه لمدة 5 دقائق سيعمل على تقشير الجلد الميت وتنعيمها

4- يمكن جمع القشور واستخدامها كسماء لتربة الحديقة

:

روابط ذات صلة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة
هل يفعلها وزير المالية

هل يفعلها وزير المالية
قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*