فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون

تتخلص أغلب المنازل من قشور الفواكهة على الرغم من فوائدها المذهلة على الصحة والجمال والنظافة أيضاً . تتخلص أغلب المنازل من قشور الفواكهة على الرغم من فوائدها المذهلة على الصحة والجمال والنظافة أيضاً
وأكد الخبراء أنه يمكن الإستفادة من قشور الثمرات التالية :
1- قشر الليمون : يمكن وضعه في عدد من الأماكن بالمنزل للتخلص من الروائح الكريهة ، وفركها على الأحواض والحنفيات ثم شطفها للتلميع والنظافة
2- قشر الجريب فروت او البرتقال : يمكن بشره واستخدامه في تحضير الكيك بالبرتقال او البسكويت بالبرتقال ، كما يمكن فرمه وغليهوتحليته بالعسل لتناول كوب غني بالفيتامينات والألياف
3- قشر الأفوكادو : افركي به بشرتك واتركيه لمدة 5 دقائق سيعمل على تقشير الجلد الميت وتنعيمها
4- يمكن جمع القشور واستخدامها كسماء لتربة الحديقة
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