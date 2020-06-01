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عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام

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عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام

عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام
http://almnatiq.net/?p=869758
المناطق_متابعات

طالبت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل باوسر، الرئيس دونالد ترامب، بالكف عن نشر تغريدات تثير الانقسام وتذكر العنصريين بماضي البلاد

وعلّقت موريل باوسر، في مقابلة مع قناة NBC الأميركية، على أقوال ترامب الأخيرة، بأنّه على الرئيس مسؤولية المساعدة في تهدئة الأمة ، مشيرة إلى أنَّه يمكنه أن يبدأ بعدم إرسال تغريدات مثيرة للانقسام تهدف إلى التذكير بالماضي العنصري في بلادنا

وبيّنت أنّه ما أود سماعه من الرئيس هو القيادة، وأود أن أسمع عناية واهتمام حقيقيين لمجتمعاتنا، وأين نحن مع العلاقات العرقية في الولايات المتحدة

وأوضحت عمدة العاصمة الأميركية، بعد أن شهدت العاصمة احتجاجات حاشدة وأعمال تخريب ونهب لليوم الثاني على التوالي ليل السبت، أنَّ دستور الولايات المتحدة يعطي الحق للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم؛ لكن لا يعطيهم الحق بتدمير المدينة

وأكّدت باوسر أنَّ المدينة تعمل على تنظيف الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات، وتعمل مع قوى الأمن على التأكد من أن يسود الهدوء في المدينة

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