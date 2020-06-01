احدث الأخبار

الدواء واللقاح.. أحلام نوم ويقظة.. وتجارب لا تنتهي!
أبرز المواد
 كمامات الأسر المنتجة تنافس الصيدليات بمواصفات الصحة
أبرز المواد
 عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام
أبرز المواد
 الصحة توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة
أبرز المواد
 (32) برنامجاً تدريبياً لمنسوبي «التدريب التقني والمهني» بالباحة
أبرز المواد
 إسبانيا تنوي للمرة الأخيرة تمديد حالة التأهب القصوى
أبرز المواد
 البروكلي يحارب كورونا ويمنع نمو الخلايا السرطانية
أبرز المواد
 فوائد مذهلة لقشور البرتقال والليمون
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 هل يفعلها وزير المالية
أبرز المواد
 قادة كشافة الزلفي يساهمون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار العمل
أبرز المواد
 وزير الصحة والسكان اليمني يؤكد أهمية مؤتمر المانحين في دعم بلاده لمواجهة التحديات الصعبة
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الدواء واللقاح.. أحلام نوم ويقظة.. وتجارب لا تنتهي!

الدواء واللقاح.. أحلام نوم ويقظة.. وتجارب لا تنتهي!

أبرز المواد
كمامات الأسر المنتجة تنافس الصيدليات بمواصفات الصحة

كمامات الأسر المنتجة تنافس الصيدليات بمواصفات الصحة

أبرز المواد
عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام

عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام

أبرز المواد
الصحة توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة

الصحة توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة

أبرز المواد

الدواء واللقاح.. أحلام نوم ويقظة.. وتجارب لا تنتهي!

الدواء واللقاح.. أحلام نوم ويقظة.. وتجارب لا تنتهي!
http://almnatiq.net/?p=869760
المناطق_متابعات

أعطت عمليات تخفيف تدابير الإغلاق والعزل المنزلي التي بدأت في أرجاء واسعة من العالم انطباعاً خاطئاً بأن جائحة فايروس كورونا الجديد، التي أعيت أكثر من 6.1 مليون نسمة حول العالم، أضحت تحت السيطرة. وهو انطباع خاطئ لأنه لا يوجد حتى اليوم دواء ناجع لمرض كوفيد-19، ولا لقاح مأمون لتلافي الإصابة. وما فتئ الأطباء والعلماء يعلنون خلاصات متضاربة بشأن الأدوية الموجودة أصلاً التي تمكن إعادة توظيفها لتعالج كوفيد-19. حتى أن كثيرين يشعرون بأن هذه المقاربات العلمية والطبية لا تعدو أن تكون «خبط عشواء». وكلما أفل نجم أحد العقاقير المرشحة، التمع نجم دواء آخر لم يخطر على بال أحد أنه يمكن أن يمثل حلاً سحرياً للنازلة التي أعجزت العلماء والسياسيين.. والعامة بالطبع

انضم إلى قائمة الترشيحات أمس (الأحد) الدواء الذي يوصف لمعالجة القلق زاناكس. فقد كشفت دراسة قام بها علماء في برشلونة أن بمستطاع هذا العقار إعاقة فايروس كورونا الجديد عن القيام بمهمته التدميرية. وقال العلماء في عدد من جامعات برشلونة إنهم حددوا سبعة عقاقير يمكن لكل منها أن يمنع الفايروس من استنساخ نفسه داخل خلايا الإنسان.. وفي الصدارة جاء دواء زاناكس. وتلاه كابروفين، وسيليكوكسيب لمعالجة الالتهابات. لكن العلماء الإسبان قالوا إن المسألة تتطلب مزيداً من الدرس قبل إمكان وصف أي من هذه العقاقير لمداواة كوفيد-19. وكشفوا أنهم بحثوا في 6466 دواء مرخصاً للاستخدام، بحسب مجلة «نوريدج» العلمية. وذكروا أن تجاربهم المخبرية اقتصرت على زاناكس، وكاربوفين، وسيليكوكسيب. وحذروا من أنه لا توجد حتى الآن أدلة تثبت أن زاناكس يمكن أن يؤدي لتحسين حالة المصاب بكوفيد-19، أو أنه يمكن أن يمنع استفحال أعراض المرض

وفي بروكسل، قال مصدر في الوكالة الأوروبية للأدوية، الذراع الصحية للاتحاد الأوروبي، لـ «عكاظ» أمس الأول إن ثمة حاجة لدراسات معمقة بشأن إمكان استخدام دواء الملاريا المعروف هايدروكسيكلوركين في معالجة كوفيد-19. وكانت فرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا أعلنت الأسبوع الماضي وقف تجارب سريرية بهذا الشأن، استجابة لقرار مماثل أصدرته منظمة الصحة العالمية الإثنين الماضي، في أعقاب نشر دراسة علمية حذرت من أن هذا الدواء يسبب مشكلات في القلب، قد تزيد احتمالات وفاة المريض. وذكرت الوكالة الأوروبية أنه ينبغي استخدام هايدروكسيكلوركلين، أو عقار كلوركين، فقط في تجارب سريرية عشوائية، تخضع لمراقبة دقيقة من الأطباء. وعلى صعيد مساعي ابتكار لقاح يضع حداً لتفشي الوباء، قال الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا باسكال سوريو أول أمس إنه يعتقد أنه ستكون هناك لقاحات عدة ضد كوفيد-19 خلال هذه السنة. وشدد على أن اللقاح سيكون بمتناول البريطانيين في سبتمبر 2020. وأشار سوريو، الذي يقود شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا، إلى إن لقاح AZD1222، الذي توصل إليه علماء جامعة أكسفورد، سيكون متاحاً للبريطانيين بحلول سبتمبر القادم

وفي سياق متصل، أعلن علماء جامعة كامبريدج أنهم بدأوا تنفيذ خطط لإنتاج مليار جرعة من لقاح توصلوا إليه، بحلول منتصف 2021. وذكرت شركة غلاكسوسميثكلاين، التي يوجد مقرها بضاحية برنت فورد (غرب لندن)، وكذلك شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، وفايزر الأمريكية أن كلاً منها تعكف على تجهيز لقاح قريباً. وتجدر الإشارة إلى أن السباق الشرس على تصنيع لقاح شمل أيضاً إعلانات مماثلة من شركتي ميرك ونوفارتيس الأمريكيتين، لتنضما بذلك إلى منافستيهما في الولايات المتحدة موديرنا وإنوفيو. غير أن الخبراء والعلماء غير مقتنعين بإمكان إيجاد لقاح مأمون وفعال خلال الأشهر الباقية من هذه السنة. وفي ولاية ماريلاند، قالت شركة نوفافاكس إن نتائج تجارب سريرية تجريها على لقاح توصل إليه علماؤها ستصدر في يوليو القادم

وفي بكين، ذكر موقع حكومي على تطبيق «وي شات» للتواصل الاجتماعي أن لقاحاً طوره معهد المنتجات الحيوية والمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية سيكون متاحاً بحلول نهاية 2020. وأضاف أنه تم تعقيم خطوط الإنتاج، وبدأ العمل في إنتاج 100-120 مليون جرعة (السبت). وبحسب المعلن، فإن شركات صينية تقوم بتجارب سريرية على 5 لقاحات. ولا يعرف إن كان وصول فريق علمي صيني إلى السودان نهاية الأسبوع الماضي، على متن طائرة خاصة، يستهدف الحصول على إذن لتجربة اللقاح على مواطنين سودانيين

روابط ذات صلة

كمامات الأسر المنتجة تنافس الصيدليات بمواصفات الصحة

كمامات الأسر المنتجة تنافس الصيدليات بمواصفات الصحة
عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام

عمدة واشنطن لترامب: توقف عن تغريدات الانقسام
الصحة توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة

الصحة توضح جميع التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*