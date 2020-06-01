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الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات خلال ثلاثة أسابيع تقريباً

الصين تسجل أكبر عدد من الإصابات خلال ثلاثة أسابيع تقريباً
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أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع تقريبا برصد 16 حالة جديدة يوم امس الأحد وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان. وكانت الصين أعلنت أمس الأحد عن رصد حالتي إصابة وفدتا من الخارج أيضا.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الحالات المسجلة في سيتشوان جاءت على رحلة طيران من مصر مضيفا أن ستة حالات أخرى لا تظهر عليها أعراض كانت على نفس الرحلة.

وأفادت اللجنة أيضا بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيسي يوم الأحد مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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