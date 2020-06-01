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أكثر من نصف مليون إصابة ب كورونا في البرازيل

أكثر من نصف مليون إصابة ب كورونا في البرازيل

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أكثر من نصف مليون إصابة ب كورونا في البرازيل

أكثر من نصف مليون إصابة ب كورونا في البرازيل
http://almnatiq.net/?p=869770
المناطق_وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، أمس الأحد، مستوى نصف مليون حالة، بينما تم رصد 480 وفاة جديدة، ما يمثل تراجعًا ملموسًا لعدد المتوفين على أساس يومي

ويزداد الوضع تفاقمًا يومًا تلو الآخر في البرازيل، حيث يواصل وباء كورونا انتشاره بشراسة بين المواطنين ويفتك بأرواحهم، لتصبح البرازيل البؤرة الجديدة والرئيسية للوباء في أمريكا اللاتينية، وتحتل المركز الثاني عالميًّا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية

وتحولت البرازيل مؤخرًا إلى واحدة من أبرز بؤر كورونا في العالم، فيما تشير بعض التقارير إلى أن عدد الإصابات الحقيقية في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الأعداد المسجلة رسميًّا؛ وذلك نتيجة عدم إجراء فحوص كافية نتيجة عدم توافر أعداد كافية من معدات الاختبار، فضلًا عن التأخر في إصدار نتائج الفحوص، كما تشير هذه التقارير إلى أن ما أحدثه الفيروس من وفيات في البرازيل يمثل نحو 57% من عدد الوفيات بكورونا في كل أمريكا اللاتينية

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