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الجمارك: إلغاء 4 رخص مخلصين جمركيين لارتكابهم هذه المخالفات

الجمارك: إلغاء 4 رخص مخلصين جمركيين لارتكابهم هذه المخالفات
http://almnatiq.net/?p=869784
المناطق_الرياض

ألغت الهيئة العامة للجمارك، 4 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك بعد ثبوت ارتكاب أصحابها لعدة مخالفات

وأوضحت الهيئة، أن الإلغاء تم بموجب توصية من لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين

وأضافت الهيئة أن المخالفة الأولى تمثلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات مطابَقة غير صحيحة لعددٍ من الإرساليات، حيث اكتُشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدّت إلى اكتشافها

وتابعت، أنه جاء في توصية اللجنة إلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة لتكييفها نظامًا واستكمال إجراءاتها القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة

وأبانت الهيئة أن اللجنة أوصت بإلغاء الرخص الثلاث الأخرى بعد ثبوت عدم تقيّد أصحابها بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم، مبينة أنه تم إلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة

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