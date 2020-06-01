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شاهد.. ماذا فعل المتظاهرون في شاحنة حاولت شق طريقها وسط الحشود في مينيابوليس

شاهد.. ماذا فعل المتظاهرون في شاحنة حاولت شق طريقها وسط الحشود في مينيابوليس

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شاهد.. ماذا فعل المتظاهرون في شاحنة حاولت شق طريقها وسط الحشود في مينيابوليس

شاهد.. ماذا فعل المتظاهرون في شاحنة حاولت شق طريقها وسط الحشود في مينيابوليس
http://almnatiq.net/?p=869791
المناطق_الرياض

حاولت شاحنة صهريج شق طريقها الأحد بين آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في مينيسوتا، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة.
وقالت الشرطة المحلية في بيان إنّه لم تسجّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين، واصفة ما حصل بأنه واقعة “مزعجة جدا”.
وأصيب سائق الشاحنة بجروح لكن حياته ليست في خطر، وقد اعتقل ونقل إلى المستشفى، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
والتظاهرة التي خرجت احتجاجا على وفاة جورج فلويد بأيدي الشرطة، انطلقت من الكابيتول في سانت لويس حيث برلمان مينيسوتا.
واتجهت التظاهرة التي ضمت نحو ألفي شخص في أجواء سلمية نحو وسط مينابوليس.
وعلى طول الطريق، أغلقت الشرطة وعناصر من الحرس الوطني الطرق المحيطة لتأمين الموكب. ولم يتضح في البداية كيف أمكن لسائق الشاحنة الاقتراب من المتظاهرين.
وبينما كان المتظاهرون يعبرون جسرًا على طريق سريع، تقدم الرجل بشاحنته باتجاه الحشد، وقال شاهد لقناة “كاي إس تي بي” المحلية إن متظاهرين ألقوا دراجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافه. ووصلت عشرات من سيارات الشرطة سريعا، وأبعدت المتظاهرين عن الجسر.

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