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أسعار النفط ترتفع قليلاً قبيل اجتماع محتمل لأوبك+

أسعار النفط ترتفع قليلاً قبيل اجتماع محتمل لأوبك+
http://almnatiq.net/?p=869792
المناطق_الرياض

اكتفت أسعار النفط بتغير طفيف اليوم الاثنين، إذ تنظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
في عقد اجتماع هذا الأسبوع لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو حزيران.

واستقر خام برنت دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، في أول أيام تداول عقد أغسطس آب كعقد أقرب استحقاق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 35.53 دوللار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

يأتي التراجع بعد أن سجلت أسعار شهر أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات في مايو أيار.

وتدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خو وي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي “التركيز منصب على أوبك+،” مشيرا إلى أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا. كانت أوبك+ اتفقت في ابريل نيسان على تقليص الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران عقب انهيار الطلب من جراء جائحة كورونا.

وقال لي “قد نشهد تراجعا حذرا في أسعار (الخام) نظرا لتأخر حركة أسعار المصب… لكن إذا توصلت أوبك إلى تمديد لثلاثة أشهر،فمن الممكن أن تبلغ الأسعار مستوى 40 دولارا.”

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