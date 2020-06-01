عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على التحيتا والجبلية جنوب الحديدة

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شهدت الاحياء السكنية والقرى في التحيتا والجبلية عمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت بقذائف الهاون وسلاح م.ط 23 الأحياء السكنية في مناطق متفرقة جنوب مركز مدينة التحيتا

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 على القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا

وأوضحت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي أحدث آثار نفسية سلبية في صفوف المدنيين نتيجة الخوف والهلع

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية في الجاح ومدينة حيس خلال الساعات الماضية، في ظل صمت المجتمع الدولي