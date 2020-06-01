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عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على التحيتا والجبلية جنوب الحديدة

عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على التحيتا والجبلية جنوب الحديدة
http://almnatiq.net/?p=869804
المناطق_وكالات

شهدت الاحياء السكنية والقرى في التحيتا والجبلية عمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت بقذائف الهاون وسلاح م.ط 23 الأحياء السكنية في مناطق متفرقة جنوب مركز مدينة التحيتا

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 على القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا

وأوضحت المصادر أن القصف والإستهداف الحوثي أحدث آثار نفسية سلبية في صفوف المدنيين نتيجة الخوف والهلع

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية في الجاح ومدينة حيس خلال الساعات الماضية، في ظل صمت المجتمع الدولي

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