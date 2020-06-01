التواصل مع “الصحة” بالفيديو عبر تطبيق إشارة..لضعاف السمع

أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق “إشارة”، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937.

وتشمل المرحلة الأولى خدمات الاستفسارات العامة، وحجز المواعيد لدى المراكز الصحية، والاستشارات الطبية، على مدار الساعة.

وتتمحور فكرة التطبيق بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث “وسيط” من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس، كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية، حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.

يأتي إطلاق الصحة لهذه الخدمة تجسيداً لاهتمامها بخدمة كافة شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول لكافة الخدمات بكل سهولة و يسر واستقلالية.

يذكر أن تطبيق إشارة هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعاً لتكامل الجهود معاً لتقديم أفضل الخدمات للصم و ضعاف السمع في المملكة.