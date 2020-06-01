جامعة طيبة: بدء الفصل الصيفي إلكترونيًُّا.. و19 ألفًا انتظموا في الدراسة

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انتظم 19495 ألف طالب وطالبة بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم أمس في خطة الدراسة عن بعد للفصل الصيفي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن بدء الدراسة للفصل الصيفي عن بعد يتزامن مع عودة 50% من موظفي الجامعة لمزاولة أعمالهم في جميع فروعها بالمدينة المنورة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل, مشدداً على أهمية التقيّد بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية في جميع إدارات وأقسام الجامعة, والعمل على توعية وتثقيف جميع المنسوبين, بما يتماشى مع الأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، تطبيقاً لشعار “نعود بحذر” بعد اجتيازنا مرحلة صعبة من الأزمة خلال الفترة الماضية, وكذلك انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي, وتقديم الخدمات للطلاب والطالبات عبر الخدمات الإلكترونية عن بعد.

يذكر أن 50 ألف طالب وطالبة بالجامعة استفادوا من منظومة الخدمات الإلكترونية المهيأة لمواصلة العملية التعليمية عن بعد خلال العام الماضي.