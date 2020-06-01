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مرصد حقوق الإنسان السوري يؤكد مقتل عناصر موالية لإيران في سوريا

مرصد حقوق الإنسان السوري يؤكد مقتل عناصر موالية لإيران في سوريا

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مرصد حقوق الإنسان السوري يؤكد مقتل عناصر موالية لإيران في سوريا

مرصد حقوق الإنسان السوري يؤكد مقتل عناصر موالية لإيران في سوريا
http://almnatiq.net/?p=869821
المناطق-الرياض

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 عناصر تابعة للميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية وأعطبت 3 سيارات ببادية مدينة البوكمال السورية وذلك إثر استهداف طائرة حربية مجهولة لسيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة.
وبحسب بيان نشر بالأمس على الموقع الإلكتروني الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان كانت دفعة جديدة ضمت العشرات من مقاتلي المليشيات الإيرانية قد وصلت بحافلة مدنية من العراق إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي في يوم 20 مايو الماضي.

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