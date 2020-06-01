أمين منطقة الجوف يصدر عدداً من القرارات الإدارية لتطوير منظومة العمل

أصدر سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، عددًا من القرارات الإدارية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل داخل الأمانة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وبما يحقق مستهدفات القطاع البلدي .

وشملت القرارات تكليف كل من :

الدكتور محمد بن عبيد العنزي وكيلاً مساعداً للخدمات.

المهندس فهد بن عبد الرحمن المحمد مشرفاً على الادارة العامة للاستثمار بالإضافة إلى عمله.

الدكتور سلطان بن هايل السرحاني مديراً عام لصحة البيئة بالإضافة إلى عمله.

الأستاذ عبد الله بن بدر الماجد مديراً عام لتقنية المعلومات

الدكتور شهاب بن أحمد النومسي مديراً للمسالخ

الأستاذ محمد بن منيف النصيري مديراً لإدارة الأسواق

الأستاذ بدر بن عواد الكريع مديراً للبلاغات

الأستاذ عمر بن عبد العزيز الحموان مديراً للعلاقات العامة والإعلام

الأستاذ أحمد بن كاسب أبا الوكل مديراً للوقاية الصحية

الأستاذة منال بنت حنيف الدغمي مديرة للقسم النسائي

الأستاذة ريم بنت شلهوب العتيبي مديرة للانجاز

الأستاذة دارين بنت خليل المغيضب مديرة للأمن السيبراني