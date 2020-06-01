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“الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى

“الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى

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“الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى

“الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى
http://almnatiq.net/?p=869856
المناطق - واس

باشرت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي وبالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمل نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كلاً من المسجد النبوي الشريف والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والشهداء، حيث بدأت الفرق المكلفة أعمالها في النقاط المخصصة للفرز بالكشف على المصليين ابتداء من صلاة فجر يوم أمس.
يأتي ذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن المهام شملت، تطبيق الفحص على المصلين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة ومنع انتقال العدوى، وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 – ، مبيناً أنه جرى فحص جميع الواصلين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها فجر يوم أمس ولجميع فروض الصلاة المكتوبة وحسب التوجيهات المنظمة لذلك، لجميع ابواب الدخول للمصليات الرجالية والنسائية وذلك للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمصليات .

 

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