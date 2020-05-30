احدث الأخبار

وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي بعد استئناف تشغيل الرحلات
منطقة نجران
 “الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى
منطقة المدينة المنورة
 أمين منطقة الجوف يصدر عدداً من القرارات الإدارية لتطوير منظومة العمل
منطقة الجوف
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمير الجوف يودع الشهراني ويلتقي الرويلي بمناسبة تكليفه مديراً لصحة المنطقة
منطقة الجوف
 تكلفتها تجاوزت 193 مليون دولار .. المملكة تدعم الأشقاء اليمنيين بـ 27 مشروعاً في مجال المياه والإصحاح البيئي
أبرز المواد
 مطار أبها الدولي يبدأ استقبال رحلات الطيران وسط اجراءات احترازية مشددة
منطقة عسير
 قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة
أبرز المواد
 خطة قطرية تركية للتنصل من دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة
أبرز المواد
 مرصد حقوق الإنسان السوري يؤكد مقتل عناصر موالية لإيران في سوريا
أبرز المواد
 جامعة طيبة: بدء الفصل الصيفي إلكترونيًُّا.. و19 ألفًا انتظموا في الدراسة
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي: تنظيم المملكة مؤتمر المانحين لليمن 2020 امتداد لإسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي بعد استئناف تشغيل الرحلات

وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي بعد استئناف تشغيل الرحلات

منطقة نجران
“الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى

“الهلال الأحمر السعودي” بالمدينة المنورة يجري أعمال الكشف الحراري والفرز البصري للمصلين بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى

منطقة المدينة المنورة
أمين منطقة الجوف يصدر عدداً من القرارات الإدارية لتطوير منظومة العمل

أمين منطقة الجوف يصدر عدداً من القرارات الإدارية لتطوير منظومة العمل

منطقة الجوف
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

منطقة تبوك

وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي بعد استئناف تشغيل الرحلات

وصول أولى الرحلات الداخلية لمطار نجران الإقليمي بعد استئناف تشغيل الرحلات
http://almnatiq.net/?p=869862
المناطق - واس

وصلت اليوم أولى الرحلات الداخلية إلى مطار نجران الإقليمي، قادمةً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك بعد استئناف تشغيل الرحلات الداخلية وفق الضوابط للتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وظهر الوعي لدى المسافرين فور وصولهم أرض المطار، في تطبيق التعليمات والاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم كالتباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل مسافر وآخر، والتزامهم بلبس الكمام القماشي والطبي، وحرصهم على تعقيم اليدين.
وكان مطار نجران قد قام باتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، شملت فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار، وتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

 

روابط ذات صلة

مطار نجران الإقليمي يكمل استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية

مطار نجران الإقليمي يكمل استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية
الشؤون الإسلامية بنجران تنتهي من خطة إعادة فتح المساجد

الشؤون الإسلامية بنجران تنتهي من خطة إعادة فتح المساجد
التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية

التدريب التقني بنجران يتخذ إجراءات وقائية لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*