أمانة الشرقية : إغلاق 17 منشأة لمخالفتها التدابير الاحترازية الصحية وتطهير وتعقيم 1122 موقع باستخدام أكثر من 189 لتر مطهر ومعقم

المناطق - الدمام

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الثامن من شوال (17) مُنشأة ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية لمخالفتها التدابير الصحية، فيما تم قيد (13) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و (6) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، و (29) مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر، و (2) مخالفة لمزاولة الأنشطة الغير مستثناة، جاء ذلك ضمن (580) جولة رقابية صحية من قِبَل الأمانة، و (5) جولات مشتركة مع القطاعات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه استهلكت خلال اليوم الثامن من شوال (189221) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة؛ لتعقيم وتطهير كافة المواقع التي تم وضعها في الخطة اليومية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استوفت الكمية غسل وتطهير وتعقيم (1122) موقعاً بالمنطقة الشرقية.

وأضاف الصفيان: بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي (474)، و عدد الكوادر البشرية بالنظافة (7726)، نتَج عنها رفع (8387) طن من النفايات، وإزالة (4291) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

ودعا للتعاون والتكاتف مع الأمانة بالإبلاغ عن أي مخالفات في ذات السياق، وذلك بالتواصل مع رقم البلاغات (940)؛ لتحقيق بيئة آمنة مستدامة.