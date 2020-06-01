قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة.
وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ حربان آل حيدر خلال عمله ، وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن .
فيما عبر ابن الفقيد الشيخ الحسن بن حربان وأسرة آل حيدر عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .
أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة.
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