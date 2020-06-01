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أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة
http://almnatiq.net/?p=869880
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة آل حيدر ، في وفاة والدهم الشيخ حربان بن حسن آل حيدر – رحمه الله – شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة.
وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ حربان آل حيدر خلال عمله ، وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة وخدمة الوطن والمواطن .
فيما عبر ابن الفقيد الشيخ الحسن بن حربان وأسرة آل حيدر عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .

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