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نائب أمير الشرقية : يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرقابية وتعزيز قنوات استقبال بلاغات المستفيدين

نائب أمير الشرقية : يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرقابية وتعزيز قنوات استقبال بلاغات المستفيدين

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نائب أمير الشرقية : يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرقابية وتعزيز قنوات استقبال بلاغات المستفيدين

نائب أمير الشرقية : يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرقابية وتعزيز قنوات استقبال بلاغات المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=869883
الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
وأكد سموه في مستهل اللقاء أن القيادة الرشيدة –أعزها الله- سخرت كل الإمكانيات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وأن الجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مدار الأيام الماضية، توجب على الجميع مواصلة العمل من أجل تحقيق السلامة العامة، والحفاظ على صحة المجتمع، مما يتوجب مواصلة الجهود الرقابية، وتعزيز قنوات التوعية واستقبال بلاغات المستفيدين، والتعامل الفوري معها، ولا سيما المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية، مشيداً سموه بانطلاق خدمة قوائم الطعام عبر رمز الاستجابة السريعة “QR-Code” التي أطلقتها الأمانة مؤخراً، مؤكداً أهمية مواصلة إيجاد الحلول المستدامة التي تضمن السلامة العامة في المنشآت التجارية والخدمية، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق.
واطلع سموه على ايجاز عن جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية، مشيداً بما تحقق، داعياً لمواصلة الجهود واستمراريتها.
من جانبه عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود الأمانة، مؤكداً أن الأمانة تواصل جهودها الرقابية والتوعوية، وتدعو الجميع للالتزام بما صدر من إجراءات احترازية، والابلاغ عبر القنوات المخصصة في حال رصد أي مخالفة في المنشآت التي تخضع لإشراف الأمانة.

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