أمير منطقة جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا وعدد من منسوبي المحكمة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة الشيخ المعافا, متمنياً له وجميع منسوبي المحكمة التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم.

وأكد سموه أن محكمة الاستئناف بالمنطقة تعمل على توفير كل ما يخدم المواطن والمقيم في مختلف مناطق وطننا العزيز وإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وتسلم سمو الأمير محمد بن ناصر تقريراً عن انجازات محكمة الاستئناف في الفتره الماضيه وطرق عملهم عن بعد في انجازات معاملات والقضايا المقدمه لهم.

كما استمع سمو أمير جازان لشرح مفصل من رئيس محكمة الاستئناف عن ما احتواه التقرير والجهود والعمل المقدمه.

وفي نهاية اللقاء أعرب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة جازان عن شكره لسمو أمير منطقة جازان وحسن استقباله وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالي العون والتوفيق.