بمناسبة عيد الفطر المبارك ورود نوارة التطوعي يعايد أطفال المحاجر الصحية بـ 500 هدية

الرياض - فلاج الشعيفاني

وقع فريق ورود نوارة التطوعي اتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز القيادة والتحكم بالتجمع الصحي الثاني بالرياض لمعايدة أطفال المحاجر الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد وقعت الشراكة من قبل رئيس اللجنة التنفيذية للتطوع والمسؤولية المجتمعية بمنطقة الرياض إبراهيم بن يوسف التويجري ممثلاً لمركز القيادة والتحكم ومثل فريق ورود نوارة التطوعي نورة بنت محمد العقلا.

واستهدفت مبادرة “كل عيد وابتسامتك عيد” أكثر من 500 طفل في 51 محجر صحي، في مدينة الرياض، وقد وزعت عليهم الهدايا خلال الأيام الماضية من أيام عيد الفطر المبارك بهدف إدخال السعادة على الأطفال وتحقيقاً لرسالة فريق ورود نوارة التطوعي “إن من العطاء سعادة.

جدير بالذكر أن ورود نوارة التطوعي قدم خلال أزمة كورونا ومنذ شهر شعبان الماضي عدة مبادرات مجتمعية، منها محبة وإخاء وزعت فيها 150 سلة غذائية على بعض الأسر المتعففة، ومبادرة “الجسد الواحد” بشراكة مع مستشفى الملك سلمان قسم الرعاية المنزلية كذلك وزعت فيها السلال الغذائية على الأسر المستفيدة من الرعاية المنزلية ومستحقة للدعم الغذائي، ومبادرة “جسر المحبة” والتي أتت كجسر تواصل مع بعض الأسر التي وزعت لها السلال في محبة وإخاء لضمان عدة الاحتياج لهذه الأسر قدر المستطاع، ومبادرة معايدة لنزيلات لتأهيل الشامل بمحافظة الدرعية.

ويعمل فريق ورود نوارة التطوعي ضمن رؤية المملكة 2030، بحرفية ومعايير عالية تعبر عن رسالة المملكة رائدة العمل الإنساني في العالم.