أمير الباحة يلتقي عبر الاتصال المرئي المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عن بعد من مكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، مديري الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية بالمنطقة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة وأن يعيدها على الجميع باليمن والخير والمسرات.

وقال سمو أمير الباحة : يسرني أن أهنئكم بعيد الفطر المبارك الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ، كنت أود أن يكون العيد مثل الأعياد السابقة نحتفل به ونسعد بلقاء أهل الباحة الكرام.

وأضاف سموه : نعود اليوم على أعمالنا لنمارسها ونؤديها وفق توجيه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – واتمنى أن يكون المواطن هو محل اهتمامكم وتعلمون لخدمته دائماً.

وأشاد سموه بجهود الدولة – أيدها الله – في جميع أجهزتها للتصدى لهذا الوباء، حيث شهدت تلك الجهود بإشادة عالمية، مؤكداً أن الاحترازات الاستباقية التي اتخذتها الدولة كانت عاملاً مهماً في عدم تفشي هذا الوباء ولله الحمد.

ودعا سمو أمير الباحة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام القيام، وأن يعيد هذه المناسبة والوطن وأبنائه ينعمون بالصحة والعافية والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.