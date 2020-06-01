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اشاد بجهود الجهات الأمنية خلال فترة منع التجول

الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير المرور المعين بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يلتقي مدير المرور المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=869924
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم،  مدير  مرور المنطقة المعين العقيد علي بن سعيد المالكي وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بجازان.
ورحّب سموه في بداية اللقاء بمدير المرور المعين  متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد ، مشيدا سموه بجهود مختلف الجهات الأمنية خلال فترة منع التجول الكلي والجزئي خلال ازمة جائحة كورونا.
ومؤكداً أهمية العمل الجاد وتضافر الجهود مع كافة الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.
من جهته عبر مدير مرور جازان العقيد المالكي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات سائلا الله ان يعينه وكافة زملاءه من الضباط والافراد العاملين بالميدان على خدمة الدين ثم المليك والوطن.
حضر الاستقبال مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري .

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