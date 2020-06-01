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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7288.81 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7288.81 نقطة
http://almnatiq.net/?p=869928
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 75.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7288.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 349 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 289 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج, والمراعي, وشاكر, ودار الأركان, ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز, ومشاعر ريت, والشرقية للتنمية, وأبو معطي, والخدمات الأرضية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 2.72% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وسيرا, والراجحي, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والراجحي, وسابك, والإنماء، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 241.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7366.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 56 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 891 ألف سهم تقاسمتها 1670 صفقة.

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