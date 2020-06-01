أمير تبوك يثمن جهود العاملين بقطاع الامانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة

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تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
وفي بدأيه اللقاء اطلع سموه على تقرير جهود الأمانة والبلديات التابعة والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد وتضمن التقرير الجولات الرقابية خلال فترة منع التجول والتي وصلت لأكثر من 19 ألف جولة رقابية من خلال زيارة 14 ألف موقع بالمنطقة بالإضافة الى إزالة اكثر من  77 الف طن من النفايات.
كما اطلع سموه على جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .
بدوره أعرب المهندس فارس الشفق, عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

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