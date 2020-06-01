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منظمة الصحة العالمية : تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة ” كوفيد – 19 “

منظمة الصحة العالمية : تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة ” كوفيد – 19 “

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منظمة الصحة العالمية : تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة ” كوفيد – 19 “

منظمة الصحة العالمية : تعطل علاج الأمراض غير المعدية منذ بدء جائحة ” كوفيد – 19 “
http://almnatiq.net/?p=869934

أوضحت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خدمات الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية تعطلت بشدة منذ بدء جائحة كوفيد 19 ، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، وذلك بعد أن أجرت مسحاً على 155 دولة .
وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في تصريح صحفي : إن نتائج هذا المسح مثيرة للقلق، حيث لم يتلق الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون لعلاج أمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري الخدمات الصحية والأدوية التي يحتاجونها منذ بدء الجائحة، مؤكداً ضرورة إيجاد الطرق لضمان استمرار الخدمات الأساسية للأمراض غير السارية مع محاربة كورونا.
وأشار ادهانوم إلى أن الاستنتاج الرئيسي من المسح هو أن الخدمات الصحية تعطلت في 53 بلدا شملها المسح أي أكثر من نصف البلدان، كما نوه بأن 93 بلدا أعادت تعيين العاملين الصحيين في مجال الأمراض غير السارية لدعم ” كوفيد – 19 “.
من جهتها أكدت مديرة قسم الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بنتي ميكلسن أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نعرف الآثار التي ترتبت على اضطراب خدمات الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية، مذكرة الدول بضرورة الاستعداد لاستئناف خدمات التشخيص والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية .

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