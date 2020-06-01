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أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

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أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة المهنئين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=869937
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدّموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ورفع سمو أمير جازان التهنئة بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
كما بادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالصحة والعافية واليُمن والبركات وأن يرفع عن هذه الجائحة والغمة عن الوطن وعن الجميع , حاثاً  سموه على مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالمراجعين والتسهيل عليهم.
ونوه سمو أمير المنطقة بما تبذله القيادة الرشيدة من اجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا حرصا على سلامة الوطن والمواطن ، مشيدا بكافة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يحقق رؤية المملكة 2030، في جميع المجالات إنفاذاً لتوجيهات ولاة الامر, داعياً الله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، وأن يديم على بلادنا نعمة الامن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

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