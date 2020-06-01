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الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك

الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=869943
المناطق - الرياض
نقل معالي مديرعام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظهم الله – لكافة منسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني جاء ذلك خلال الاتصال المرئي بمشاركة كافة المساعدين ومدراء الدفاع المدني بالمناطق ومتابعة سير العمل .
 وأعرب الفريق العمرو عن تقديره لرجال الدفاع المدني لما يحظى به الجهاز من دعم القيادة الرشيدة لاداء مهامه الانسانية والوطنية.
مؤكدًا أن المديرية العامة للدفاع المدني وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية  مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة وزير الداخلية .

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