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أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

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أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية
http://almnatiq.net/?p=869950
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, اليوم بمكتب سموه بالإمارة، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني .
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير الخطة العامة لمكافحة فايروس كورونا المستجد الذي نفذها المستشفى .
 وثمّن سموه جهود الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى للحد من انتشار هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية .
ومن جانبه أعرب اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة .

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