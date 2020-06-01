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في لمسة وفاء محافظ أملج يزور الحجوري بعد تقاعده

في لمسة وفاء محافظ أملج يزور الحجوري بعد تقاعده
http://almnatiq.net/?p=869953
أملج - فايز السميري
في بادرة عرفان وتقدير ابى محافظ أملج زياد البازعي إلا أن يزور الأستاذ عبدالله أحمد الحجوري بعد تقاعده من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأملج وكان مديرا لها  حيث أمضى ٣٥ سنة في خدمة الوطن ، يرافقه عددا من أعيان المحافظة، في لمسة وفاء وعرفان لما قدمه من الجهود المشكوره طيلة سنوات عمله.
وقال محافظ أملج ” البازعي ” بأن هذه الزياره تأتي بناء على التوجيهات الدائمه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظة الله وذلك للتواصل مع المتميزين والمخلصين في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية وتكريمهم، وتعد هذه الزيارة لمسة وفاء واجبة لهؤلاء الرجال امثال الأستاذ عبدالله الحجوري الذي أمظى أجزاء كبيرة من حياته وأوقاته وطاقته لخدمة كل ما يتعلق بوظيفته التي تولاها وأجاد فيها.
ومن جهة أخرى رفع ” الحجوري ” بالغ شكره  وتقديره لمحافظ أملج زياد البازعي وأعيان المحافظة على ما وجده من دعم ومساندة طوال فترة عمله، مثمناً زيارتهم  لتوديعه ، سائلا المولى أن يديم على المملكة وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان.

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