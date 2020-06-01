محافظة بيشة تطبّق بروتوكولات العمل المعتمدة للوقاية من كورونا

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا قام محافظ بيشة ومنسوبي المحافظة بإجراء الكشف الوقائي قبل مباشرتهم لأعمالهم وإلتزام الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقر العمل .

وتابع محافظ بيشة: تطبيق جميع البروكوتولات والإجراءات الاحترازية داخل مبنى محافظة بيشة من خلال وضع نقطة فرز بصرية للموظفين والمراجعين أمام بوابة الدخول، والتشديد على ارتداء الكمامة داخل المحافظة ووضع ملصقات إرشادية للتباعد الجسدي وترك مسافة كافية داخل المكاتب والأقسام.

من جهة أخرى شدد محافظ بيشة على تطبيق كافة البروكتولات الوقائية في مباني المراكز الإدارية التابعة للمحافظة.