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أمانة عسير تطلق خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا

أمانة عسير تطلق خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا
http://almnatiq.net/?p=869963
المناطق - عسير

بدأت أمانة منطقة عسير بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها الأمانة إلكترونيًّا عبر موقع ” بلدي ” .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذه الخدمة تمت اتاحتها في الأمانة حاليا و جاري العمل على تطبيقها بكافة بلديات المنطقة و ذلك من منطلق التكامل بين وزارة الصحة و بلدي و أمانة عسير لأجل رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر الخدمات الالكترونية و لضمان سرعة الإنجاز و تقليل أعداد المراجعين و تعد امانة عسير من أولى الامانات في تطبيق اصدار الشهادات الصحية الكترونيا ، حيث ستمكن هذه الخدمة المستفيد من اصدار الشهادة و طباعتها دون الحاجة للمراجعة الأمانة و ذلك بعد ان يتم الربط الالكتروني لنتائج الفحص الطبي حيث يتسنى للمستفيد إجراء الفحص في المنشآت الصحية المرخصة وإرسال نتيجة
الفحص إلكترونيا للأمانة بما يمكن الإصدار الالكتروني للشهادات الصحية من خلال موقع ” بلدي ” .

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