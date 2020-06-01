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هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ

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هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ

هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ
http://almnatiq.net/?p=869972
المناطق - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن ارتفاع نسبة عدد مندوبي التوصيل السعوديين النشطين في تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة إلى أكثر من 500% منذ بدء منع التجول في نهاية شهر مارس الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها : إن زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لتطبيقات التوصيل منذ بدء جائحة كورونا أسهمت في تسجيل رقم جديد للطلبات المنفذة حيث تجاوزت نسبة الطلبات المنفذة أكثر من 240% مقارنة بـ 54% بداية شهر أبريل الماضي، مضيفةً بأن تطبيقات التوصيل تمكنت من تنفيذ أكثر 12 مليون طلب في أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة يغطيها نشاط تطبيقات التوصيل.
وأوضح مدير عام الخدمات البريدية واللوجستية بالهيئة المهندس نايف بن عبدالحكيم ششه أن هيئة الاتصالات قامت وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة تضمن فاعلية هذا النشاط الهام خلال الجائحة، مستشهداً بإطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقتٍ سابق برنامج دعم مالي لتحفيز الشباب السعودي للانضمام لتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، والذي يشمل على حوافز مالية وفرص تحفيزية للشباب السعودي، في خطوةٍ مهمة نحو توطين هذا القطاع الحيوي.
وأضاف المهندس ششه أن إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل كان أحد المستهدفات الرئيسية للهيئة، من خلال التعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list والتي بلغ مجموعها 32 تطبيقا حتى اليوم.
وكانت “هيئة الاتصالات” قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقوم بتكثيف عملياتها الرقابية والتفتيشية لكافة مقدمي الخدمات؛ للتحقق من التزامهم بالتدابير الوقائية، وتتخذ العديد من الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

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