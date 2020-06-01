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الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )

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الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )

الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )
http://almnatiq.net/?p=869975

أوضحت مديرية الأمن العام بأنه تم البدء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص الى أعمالهم وتمديد فترة السماح بالتجول الى الساعة الثامنة مساء حيث أتخذ الأمن العام جملة من الخطوات التي تكفل بإذن الله تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرط بالمملكة على الحالات الضرورية مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية ، وأكد الأمن العام على أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الالكترونية من خلال منصة ” ابشر” تسهم في انجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة ، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور مع الأخذ في الاعتبار ان لا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين عن 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال ، بالإضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات .
وأشار الإيضاح الى استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية بحيث يقتصر ذلك على من لدية موعد مسبق
كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50%من الطاقة الاستيعابية.
وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية او القماشية والقفازات مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.

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