احدث الأخبار

“هدف” يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر “دروب” حتى نهاية 2020
أبرز المواد
 “البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية
أبرز المواد
 الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ
أبرز المواد
 برنامج الأغذية العالمي يثمّن دعم المملكة لليمن
أبرز المواد
 تعرف على “القبو المحصن” الذي لجأ إليه ترامب
أبرز المواد
 أمانة عسير تطلق خدمة اصدار الشهادات الصحية الكترونيا
منطقة عسير
 محافظة بيشة تطبّق بروتوكولات العمل المعتمدة للوقاية من كورونا
منطقة عسير
 في لمسة وفاء محافظ أملج يزور الحجوري بعد تقاعده
منطقة تبوك
 أمير تبوك يستقبل مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية
منطقة تبوك
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة
أبرز المواد
 الفريق العمرو ينقل تهنئة القيادة لرجال الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

“هدف” يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر “دروب” حتى نهاية 2020

“هدف” يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر “دروب” حتى نهاية 2020

أبرز المواد
“البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

“البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

أبرز المواد
الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )

الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )

أبرز المواد
هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ

هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ

أبرز المواد

“هدف” يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر “دروب” حتى نهاية 2020

“هدف” يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر “دروب” حتى نهاية 2020
http://almnatiq.net/?p=869981
المناطق - واس

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ممثلاً في منصة التدريب الإلكتروني (دروب) عند السابعة مساء اليوم (الاثنين 1 يونيو 2020) جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة بعنوان “مكافحة غسل الأموال”، وستُعقد جلسة تدريبية تفاعلية عند السابعة مساء بعد غدٍ (الأربعاء) بعنوان “طرق كشف التزييف والتزوير”، ومن المقرر عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين عبر منصة دروب أسبوعياً حتى نهاية 2020.
وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قبل مختصين، وذلك من خلال البث المباشر بحضور الكثير من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، ومن ثم رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.
وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية الكثير من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.
وتطرقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الإستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

روابط ذات صلة

“البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية

“البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية
الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )

الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )
هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ

هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*