احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يعلن تسجيل إمارة منطقة عسير ضمن الجهات المشرفة في المنصة
منطقة عسير
 إسبانيا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 ترامب يواجه 5 أزمات متعاقبة في مايو
أبرز المواد
 الهند.. الأمطار والصواعق تقتل 43 شخصا
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يدشن أعمال المختبر المتنقل الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة
منطقة المدينة المنورة
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة الحوار واشتمل على العديد من المواضيع المتنوعة
ثقافة وفنون
 من أجل الإنسان يهون كل شيء
يكتبون
 “الصحة” تسجل (1881) حالة مؤكدة جديدة وتؤكد على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل
أبرز المواد
 “هدف” يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر “دروب” حتى نهاية 2020
أبرز المواد
 “البيئة” : أكثر من 80 ألف مربٍّ يتلقون 109 ملايين ريال ضمن برنامج دعم صغار مربي الماشية
أبرز المواد
 الأمن العام يوضح الخطوات التنفيذية لخدمة المواطنين والمقيمين التي تتزامن مع مرحلة ( نعود بحذر )
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات : 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين .. وأكثر من 12 مليون طلب منفذ
أبرز المواد
عاجل

المملكه تعلن عن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية قبل منع التجول

الأمير تركي بن طلال يعلن تسجيل إمارة منطقة عسير ضمن الجهات المشرفة في المنصة

الأمير تركي بن طلال يعلن تسجيل إمارة منطقة عسير ضمن الجهات المشرفة في المنصة

منطقة عسير
إسبانيا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا

إسبانيا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
ترامب يواجه 5 أزمات متعاقبة في مايو

ترامب يواجه 5 أزمات متعاقبة في مايو

أبرز المواد
الهند.. الأمطار والصواعق تقتل 43 شخصا

الهند.. الأمطار والصواعق تقتل 43 شخصا

أبرز المواد

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة الحوار واشتمل على العديد من المواضيع المتنوعة

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة الحوار واشتمل على العديد من المواضيع المتنوعة
http://almnatiq.net/?p=869990
المناطق-الرياض

أصدر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني العدد الثامن والثلاثين من مجلته الدورية “الحوار”، والذي اشتمل على العديد من المواضيع المتنوعة، التي لها علاقة بتجربة المركز في العمل عن بعد، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الفكرية والثقافية التي تتناول مواضيع الحوار.
وأوضح سعادة الاستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن المركز يحرص في كل عدد للمجلة على التطوير من حيث المحتوى والتبويب والإخراج، ليواكب المعايير الفنية والجمالية للمجلات الحديثة، وانعكاساً لما يشهده من التطوير والتحديث والتغيير انطلاقا من استراتيجيته الجديدة، ولتكون المجلة نافذة وفضاء مفتوحاً يساهم في نشر وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي ويحافظ على الوحدة الوطنية.
وأضاف أن العدد الجديد من مجلة الحوار يأتي ضمن منظومة البرامج والفعاليات التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية عن بعد، وأحد أدواته المتنوعة لتحقيق رؤيته ورسالته وأهدافه السامية التي يعمل عليها.
وقد سلّط العدد الجديد الضوء على عدد من أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها المركز عن بعد خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، ومنها فعالية حوارات المملكة عن بعد (قدرات وطنية تقود الأزمات)، وإطلاقه مسابقة حاور لتمكين الشباب من إتقان مهارات الحوار، إضافة إلى إطلاق المركز صفحته الافتراضية للتعرف عن بعد على محطات معرض الحوارالتفاعلي.
كما استعرض العدد سيرة ومسيرة معالي الأستاذ الدكتور عبدالله العبيد وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو اللجنة الرئاسية سابقاً بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إضافة إلى قراءة في كتاب “التسامح أعظم علاج على الإطلاق” لـ “جيرالدج جامبولسكي “، والذي تناول التسامح كأداة فعالة لحياة أكثر سعادة وسلامة.
كما استعرض العدد موضوع التلاحم الوطني كونه ركيزة أساسية لتقدم الشعوب وتطورها وجعلها أكثر قوة وتماسكاً ضد محاولات تفريقها، وكذلك موضوع عودة المسرح السعودي بعد غياب أكثر من 25 عاماً، علاوة على بعض المقالات الرصينة التي شارك في إعدادها نخبة من كافة أطياف المجتمع، وكذلك تناول العدد كيف نجحت المملكة في صد حملات التضليل والخداع الإعلامي.
يذكر أن مجلة الحوار تعد إحدى وسائل التواصل التي يصدرها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بشكل فصلي، وتسهم في إثراء القضايا والموضوعات المطروحة للحوار وبشكل يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، وتلبي تطلعات المواطنين والمواطنات، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب

واقعة نادرة.. الشمس تشرق على مدينة أمريكية ثلاثة أشهر متتالية دون غروب
بعد تداول صورة لجمل مدفون.. يتبادر السؤال لماذا يدفن الجمل؟

بعد تداول صورة لجمل مدفون.. يتبادر السؤال لماذا يدفن الجمل؟
الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة

الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*