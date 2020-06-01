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من أجل الإنسان يهون كل شيء

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الهند.. الأمطار والصواعق تقتل 43 شخصا

الهند.. الأمطار والصواعق تقتل 43 شخصا
http://almnatiq.net/?p=869996

أعلنت السلطات الهندية وفاة 43 شخصا من جراء الأمطار والصواعق الرعدية، في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، وذلك بحوادث متفرقة، السبت.

وأعرب رئيس الوزراء الولاية يوغي أديتياناث عن “حزنه” على الخسائر في الأرواح، ووجه المسؤولين إلى تقديم 400 ألف روبية (نحو 5300 دولار) لعائلة كل متوف على الفور.

ووجه المسؤول المحلي أيضا بالقيام بأعمال الإغاثة الضرورية، وتقديم العلاج للمصابين.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في ولاية أوتار براديش، الأحد، من عواصف رعدية ورياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، تهب على المناطق النائية.

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