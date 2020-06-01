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وزير خارجية اليونان: مستعدون للرد على الاستفزازات التركية

وزير خارجية اليونان: مستعدون للرد على الاستفزازات التركية
http://almnatiq.net/?p=870013
المناطق - وكالات

كشف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الاثنين، أن بلاده “مستعدة” للتعامل مع الاستفزازات التركية في حال قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الوزير في بيان نشره على موقع الوزارة الرسمي “لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي”.

وأضاف “مواقفنا بشأن هذه المسألة محددة، وقد تم إبلاغ تركيا مرارا وتكرارا بهذه المواقف. اليونان كانت وستظل مستعدة تماما للرد على هذه الاستفزازات”.

ويأتي تحذير دندياس بعدما أعلنت تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس.

وفي حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط.

وكانت حكومة السراج قد وقعت اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية العام الماضي، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي.

كما عارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لميليشيات طرابلس التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.

ومن المنتظر أن تزيد الخطوة التركية من تأزم الموقف في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشأن ملكية المصادر الطبيعية.

وقد تواجه أنقرة أيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية عملياتها غير الشرعية.

وسبق لزعماء أوروبا أن أصدروا بيانا قالوا فيه إن أنشطة التنقيب التركية “غير قانونية” وأن التكتل “مستعد للرد بشكل مناسب”.

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